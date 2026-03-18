Nashville SC Horario y dónde ver Inter Miami vs. Nashville, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions Ambos equipos llegan con casi idénticos números en la temporada de la MLS para este compromiso en Florida.

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

Inter Miami vs. Nashville es partido por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 18 de marzo en la cancha del Chase Stadium.

En el partido de Ida en Tennessee, el partido quedó 0-0 entre ambos equipos, por lo que la serie está en su totalidad abierta para cualquiera.

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Quien espere avanzar a los Cuartos de Final deberá ganar el partido, aunque Nashville tiene ventaja de que si hay empate con goles, pasa por el criterio del gol de visitante.

INTER MIAMI VS.

NASHVILLE

: HORARIO Y DÓNDE VER



Previo a este compromiso en la Florida, Nashville viene con triunfo de 1-0 ante Columbus Crew con gol de Hany Mukhtar al minuto 94.

Lionel Messi se ausentó del partido de Inter Miami ante Charlotte FC que culminó 0-0 este pasado sábado, y donde tampoco estuvo convocado Rodrigo De Paul y el mexicano Germán Berterame entró de cambio en el segundo tiempo.

Fecha: Miércoles 18 de marzo del 2026.

Miércoles 18 de marzo del 2026. Horario: 17:00 Centro de México | 19:00 ET, 18:00 CT y 16:00 PT en Estados Unidos.

17:00 Centro de México | 19:00 ET, 18:00 CT y 16:00 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE NASHVILLE E INTER MIAMI EN CONCACAF



Como mencionamos en días pasados, el historial entre Nashville e Inter Miami es de una eliminatoria previa y fue hace dos años en la edición del 2024, justamente en esta misma instancia, Octavos de Final.