El New England Revolution dio un paso impoartantísimo en su lucha de clasificar a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup al vencer a domicilio por 1-0 al Independiente de La Chorrera en la ida de la Ronda 1.

Fue hasta el segundo tiempo que los de la MLS pudieron llevar al marcador esa superioridad, si bien no fue de la forma más ortodoxa posible: Tomás Chancalay intentó prender un balón desde fuera del área, el impacto no fue del todo correcto ya que rebotó en un rival para, finalmente, acabar en las redes a los 54'.

El gol desdibujó por completo a la escuadra panameña que, incluso, ya no rebasaba la mitad del campo y facilitaba la labor de un New England Revolution que no consideró necesario aumentar la ventaja en el marcador en el Estadio de la Universidad Latina.