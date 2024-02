Por su parte, Forge es el campeón de su país, pero su liga aún no inicia y no lo hará hasta el proximo 13 de marzo.

HORARIO Y DÓNDE VER CHIVAS VS. FORGE DE CONCACAF CHAMPIONS CUP

- Cuándo se juega Chivas vs. Forge: Este martes 13 de febrero en el Estadio Akron

- A qué hora es Chivas vs. Forge: El partido iniciará a las 10 pm ET, 9 pm Centro y 7 pm Pacífico

- Dónde ver Chivas vs. Forge: Este partido lo podrás ver en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN