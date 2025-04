Efraín Juárez tras eliminación de Pumas en Concacaf: "Duele un chin... la manera"

"Confío en ellos, hay un dolor inmenso, durísimo en ese vestidor, la realidad es que no hay reproche, confío plenamente en mi equipo, nos tenemos qué levantar, mañana saldrá el puto sol, mañana hay qué entrenar a las 10, la realidadd es eque no perdimos la serie, es la puta realidad y es lo que más duele, me hubiera encantado venir y decir que nos metieron cuatro goles, eso hubiera estado más fácil.

"Más allá de fracaso, que no tengo miedo a la palabra, he tenido más fracasos que éxitos en mi vida, no creo que sea un fracaso, el equipo luchó, intentó, hablando con ellos, no hay reproche, yo no lo pongo como fracaso, pero no tengo problema en aceptarlo, cero problema, con todo respeto es lo que más me importa, fracasar, para mañana despertar, ver el sol, la realidad es que no lo veo así.