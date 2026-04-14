Cruz Azul Listas las alineaciones de Cruz Azul y LAFC para la Concacaf Champions Cup La Máquina busca remontar el 0-3 en contra tras el partido de ida jugado en los Estados Unidos.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Alineaciones de Cruz Azul y Los Angeles FC para los Cuartos de Final de Concacaf

Cruz Azul recibe a Los Angeles FC en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup donde la Máquina buscará una remontada épica.

Para tratar de dar la vuelta para meterse a Semifinales, Nicolás Larcamón realizó modificaciones en su cuadro titular, destacando a Kevin Mier como portero titular y en el ataque comendado por Gabriel Fernández.

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Una de las sorpresas es la ausencia de José Paradela en el 11 titular del Cruz Azul.

Por su parte el conjunto del LAFC sale con todo el arsenal encabezados por Son Heung-Min, Denis Bouanga y David Martínez.

En el juego de ida, el equipo de la MLS derrotó 3-0 a la Máquina y en el estadio Cuauhtémoc buscará sellar su pase a Semifinales.

ALINEACIONES DEL CRUZ AZUL VS. LOS ANGELES FC

CRUZ AZUL:

·

Kevin Mier

Gonzalo Piovi

Érik. Lira

Willer Ditta

Rodolfo Rotondi

Jeremy Márquez

Agustín Palavecino

Omar Campos

Carlos Rodríguez

Andrés Montaño

Gabriel Fernández

LOS ANGELES FC: