    América

    Listas las alineaciones de América y Nashville para la vuelta de Cuartos de Final de Concacaf

    Las Águilas buscan en en el nido quedarse con el boleto a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Alineaciones América vs. Nashville SC, partido de vuelta de Cuartos de Final en Champions Cup

    América y Nashville se enfrentan en la cancha del estadio Banorte en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 donde pelearán por el boleto a las Semifinales del torneo.

    Para este partido André Jardine manda a lo mejor que tiene al campo de juego donde destacan Brian Rodríguez, Alex Zendejas y Raphael Veiga. que regresa a la titularidad.

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    Por su parte, Nashville realizó algunas modificaciones respecto al partido de ida. Ente los jugadores destacados en el 11 de arranque se encuentran Andy Najar y Hny Mukhtar.

    ALINEACIONES DE AMÉRICA Y NASHVILLE PARA EL PARTIDO DE CUARTOS DE FINA DE CONCACAF CHAMPIONS CUP

    América:

    • Rodolfo Cota
    • Israel Reyes
    • Sebastián Cáceres
    • Jonathan dos Santos
    • Brian Rodríguez
    • Alex Zendejas
    • Raphael Veiga
    • Cristian Borja
    • Erick Sánchez
    • Ramón Juárez
    • Patricio Salas.

    Nashville

    • Brian Shcwake
    • Maxwell Woledzi
    • Jeisson Palacios
    • Cristian Espinoza
    • Patrick Yazbek
    • Hany Mukhtar
    • Alex Muyl
    • Eddi Tagseth
    • Reed Baker-whiting
    • Andy Najar
    • Warren Madrigal
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