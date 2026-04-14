América Listas las alineaciones de América y Nashville para la vuelta de Cuartos de Final de Concacaf Las Águilas buscan en en el nido quedarse con el boleto a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Alineaciones América vs. Nashville SC, partido de vuelta de Cuartos de Final en Champions Cup

América y Nashville se enfrentan en la cancha del estadio Banorte en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 donde pelearán por el boleto a las Semifinales del torneo.

Para este partido André Jardine manda a lo mejor que tiene al campo de juego donde destacan Brian Rodríguez, Alex Zendejas y Raphael Veiga. que regresa a la titularidad.

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Por su parte, Nashville realizó algunas modificaciones respecto al partido de ida. Ente los jugadores destacados en el 11 de arranque se encuentran Andy Najar y Hny Mukhtar.

ALINEACIONES DE AMÉRICA Y NASHVILLE PARA EL PARTIDO DE CUARTOS DE FINA DE CONCACAF CHAMPIONS CUP

América:

Rodolfo Cota

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Jonathan dos Santos

Brian Rodríguez

Alex Zendejas

Raphael Veiga

Cristian Borja

Erick Sánchez

Ramón Juárez

Patricio Salas.

Nashville