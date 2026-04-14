Listas las alineaciones de América y Nashville para la vuelta de Cuartos de Final de Concacaf
Las Águilas buscan en en el nido quedarse con el boleto a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.
Video Alineaciones América vs. Nashville SC, partido de vuelta de Cuartos de Final en Champions Cup
América y Nashville se enfrentan en la cancha del estadio Banorte en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 donde pelearán por el boleto a las Semifinales del torneo.
Para este partido André Jardine manda a lo mejor que tiene al campo de juego donde destacan Brian Rodríguez, Alex Zendejas y Raphael Veiga. que regresa a la titularidad.
Por su parte, Nashville realizó algunas modificaciones respecto al partido de ida. Ente los jugadores destacados en el 11 de arranque se encuentran Andy Najar y Hny Mukhtar.
ALINEACIONES DE AMÉRICA Y NASHVILLE PARA EL PARTIDO DE CUARTOS DE FINA DE CONCACAF CHAMPIONS CUP
América:
- Rodolfo Cota
- Israel Reyes
- Sebastián Cáceres
- Jonathan dos Santos
- Brian Rodríguez
- Alex Zendejas
- Raphael Veiga
- Cristian Borja
- Erick Sánchez
- Ramón Juárez
- Patricio Salas.
Nashville
- Brian Shcwake
- Maxwell Woledzi
- Jeisson Palacios
- Cristian Espinoza
- Patrick Yazbek
- Hany Mukhtar
- Alex Muyl
- Eddi Tagseth
- Reed Baker-whiting
- Andy Najar
- Warren Madrigal
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