Toluca Bruno Mendez rompe el silencio sobre la bronca que tuvo con Reus El futbolista del Toluca dice que el enfrentamiento que tuvo con el del Galaxy es parte del futbol y espera verlo de titular en el partido de vuelta.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Bruno Mendez rompe el silencio sobre la bronca que tuvo con Reus

Uno de los duelos entre futbolistas que más llamó la atención en el partido entre Toluca ante LA Galaxy fue el de Bruno Mendez y el alemán Marco Reus, quien desde que ingresó en el complementó intentó marcar diferencia en el compromiso, que al final se llevaron los Diablos Rojos 4-2 ante el cuadro de la MLS, en Concacaf Champions Cup.

Al término del partido Mendez aseguró que todo es parte del futbol. “Es un jugador elite de clase mundial y hay que tomarlo en cuenta, porque seguramente entrará a la cancha para el encuentro de vuelta. Son cosas que quedan adentro y algo normal de futbol”, explicó el jugador toluqueño.

PUBLICIDAD

Los goles de visitante de LA Galaxy

Mendez señaló que los dos goles que recibieron del cuadro de la MLS son indicativos de desconcentraciones en los contrataques. “Tiene jugadores buenos y rápidos, ver en dónde se falló, para corregir”.

El triunfo ante LA Galaxy le viene bien a Toluca, así lo indicó Bruno Mendez, al ser terceros en el campeonato y el objetivo será quedar en los puestos de arriba de la tabla, tendrán que ganar en casa. “Hay plantel y equipo para afrontar los dos torneos”, concluyó el jugador.