América André Jardine admite que fue "duro" en el vestidor tras partido del América Fuerte autocrítica del timonel brasileño a pesar del pase a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup.

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André Jardine, director técnico del Club América, reconoció que su equipo quedó a deber a pesar de lograr la clasificación a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union.

El timonel brasileño dejó en claro que incluso fue "duro" con sus jugadores en el vestidor y señaló que una actuación como la de este miércoles, a pesar de conseguir el resultaod, no puede repetirse en la escuadra azulcrema.

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"Primero, realmente poco por celebrar, más allá del pase que era muy importante, pero realmente fue una actuación que podemos dividir en dos partes, en el 1T debimos cerrar el duelo, tuvimos tres cuatro contragolpes para terminar el partido, pecamos de relajación de pensar que el gol pudo salir.

"En el 2T llega un momento que el rival no tiene nada qué perder, no queríamos que pasara esto, pero si no haces el segundo gol, y colocas al rival contra el partido, fue un cierre tenso, nervioso, fui duro con los jugadores en el vestidor, no hay ninguno que esté feliz con la actuación de hoy", agregó Jardine.

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Erick Sánchez y Aarón Mejía dejaron en claro que la imagen que dejó el conjunto azulcrema no es la mejor para su afición ante el Philadelphia Union, aunque confiaron en trabajar para que las Águilas no vuelvan a pasar por un sufrimiento similar al que tuvieron ante el conjunto de la MLS.

"Autocríticos y conscientes de lo que hicimos hoy, no fue un gran partido para que sufriéramos, tenemos qué trabajar individualmente y mejorar grupalmente", dijo el 'Chiquito'.