América América busca evitar otra eliminación ante la MLS en Concacaf Las Águilas ya saben lo que es quedar eliminados en la cancha del estadio Banorte.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Otra pesadilla? América se juega todo ante Nashville

América no vive uno de sus mejores momentos y en la cancha del estadio Banorte tendrá una complicada prueba ante Nashville donde evitará sufrir otra dolorosa eliminación ante un equipo de la MLS en el mítico inmueble.

En la edición de la Concacaf Champions Cup del 2018 las Águilas se encontraron en las Semifinales frente al Toronto FC, equipo que ya había sido verdugo de un equipo mexicano, por el pase a la Final donde podría enfrentarse a Chivas por el título de la región.

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En el juego de ida disputado en Canadá, América llegó con lo mejor que tenía Miguel Herrera disponible, pero se vieron sorprendidos por el Toronto FC con un contundente marcador de 3-1 con goles de Giovinco, Altidore y Morgan.

Con este resultado los Azulcremas estaban obligados a tener una noche épica en el estadio Banorte si querían meterse a la Final frente a su acérrimo rival.

Aquella noche del 10 de abril el Coloso de Santa Úrsula tuvo un entradón por parte de la afición americanista que soñaba con la remontada.

Sin embargo, Toronto FC dio un duro golpe en los primeros minutos con un tanto de Jonathan Osorio que apagó la fiesta en el estadio.

Con el 1-4 en contra el América buscó por todos lados meterse el gol del descuento, pero no podían abrir el cerrojo canadiense.

Y fue hasta la compensación del segundo tiempo cuando Mateus Uribe anotó el empate, pero ya era muy tarde y América quedó eliminado, y todos los aficionados se quedaron con las ganas de ver el Clásico Nacional en una final de Concacaf.