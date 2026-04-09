Alexis Vega le recomienda a su doctor a su compañero Marcel Ruiz
El delantero del Toluca habló con su compañero, para que visitara al doctor que le hizo una limpieza en su rodilla, para una nueva valoración.
Al término del partido entre los Diablos Rojos del Toluca y el LA Galaxy, con triunfo de 4-2 de los Escarlatas, el delantero Alexis Vega no ocultó su felicidad, por el contundente resultado.
Vega habló del partido, pero uno de los temas a destacar fue cuando habló de la limpieza que se hizo en la rodilla y los resultados positivos que arrojó la intervención. "Gabino fue un personaje, me vio con la resonancia, con la limpieza y ya, he trabajado bien, me hizo una cirugía buena".
Alexis Vega confesó que habló con Marcel Ruiz para que acudiera a ver a Gabino y le hiciera una valoración a su rodilla lastimada. "Le hablé de Marcel, le dio una recomendación, si yo estuviera en el lugar de Marcel lo intentaría, si está, lo vamos a recibir con los brazos abiertos".
Paulinho determinante en el partido
El delantero portugués fue autor de tres, de los cuatro goles, del equipo toluqueño y destacó que el partido fue difícil, complejo y se tienen que cuidar los detalles, para manejar el partido.
“Toluca está para competir en los dos torneos, tenemos un plantel extenso, trataremos de ir paso a paso”, agregó Paulinho.