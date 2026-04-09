Toluca Alexis Vega le recomienda a su doctor a su compañero Marcel Ruiz El delantero del Toluca habló con su compañero, para que visitara al doctor que le hizo una limpieza en su rodilla, para una nueva valoración.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Alexis Vega recomendó a Marcel Ruiz con su doctor de rodilla

Al término del partido entre los Diablos Rojos del Toluca y el LA Galaxy, con triunfo de 4-2 de los Escarlatas, el delantero Alexis Vega no ocultó su felicidad, por el contundente resultado.

Vega habló del partido, pero uno de los temas a destacar fue cuando habló de la limpieza que se hizo en la rodilla y los resultados positivos que arrojó la intervención. "Gabino fue un personaje, me vio con la resonancia, con la limpieza y ya, he trabajado bien, me hizo una cirugía buena".

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Alexis Vega confesó que habló con Marcel Ruiz para que acudiera a ver a Gabino y le hiciera una valoración a su rodilla lastimada. "Le hablé de Marcel, le dio una recomendación, si yo estuviera en el lugar de Marcel lo intentaría, si está, lo vamos a recibir con los brazos abiertos".

Paulinho determinante en el partido

El delantero portugués fue autor de tres, de los cuatro goles, del equipo toluqueño y destacó que el partido fue difícil, complejo y se tienen que cuidar los detalles, para manejar el partido.

“Toluca está para competir en los dos torneos, tenemos un plantel extenso, trataremos de ir paso a paso”, agregó Paulinho.