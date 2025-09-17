    Futbol

    Vicente Sánchez está cerca de retomar su carrera como entrenador

    Tras ser campeón de Concacaf con Cruz Azul, el entrenador está en la recta final de ser fichado.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Este sería el nuevo equipo de Vicente Sánchez, ¿en Liga MX?

    Vicente Sánchez puede retomar su carrera de entrenador tras salir de Cruz Azul y lo puede hacer con un equipo histórico del futbol mundial.

    De acuerdo a información de Vladimir García de TUDN, el entrenador charrúa está en la recta final por ser el nuevo entrenador del Atlético Nacional de Colombia.

    "Avanzan las conversaciones para llegar al banquillo de Atlético Nacional. El proyecto del DT uruguayo (vigente campeón de CONCACAF con Cruz Azul) convenció a los colombianos y ya están en el análisis final"

    Cabe recordar que Vicente Sánchez estuvo hace unas semanas en Europa como parte de su preparación como entrenador tras su paso por La Máquina.

    El sudamericano puede sustituir a otro personaje con pasado en la Liga MX en el banquillo verdolaga, al estar Javier Gandolfi como entrenador tras la salida de Efraín Juárez del cuadro colombiano.

    Se espera que este jueves se dé la decisión si Vicente Sánchez tiene la aprobación para ser el entrenador del Atlético Nacional.

    Video ¡Le llueven mensajes! Afición de Cruz Azul invade las redes de Vicente Sánchez

