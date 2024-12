Efraín Juárez busca título con Atlético Nacional y agradece respaldo de México

“Para mí siempre es un orgullo (representar a México) porque tuve la oportunidad de ser campeón del mundo Sub- 17 con mi país, disputar un Mundial con mi país también en mayores. La realidad es que representar a tu país es lo mejor que te puede pasar ”, señaló el mexicano en la previa al partido por el título.

“Hoy en la distancia, después de mucho tiempo que he estado fuera de mi país, pues quiero aportar mi granito de arena para representar dignamente a la nación que me vio nacer. Soy mexicano ciento por ciento y, más allá de todo, el respaldo que siempre he tenido de mi país en todo sentido”, resaltó Efráin.