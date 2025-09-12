Club inglés incluye en su plantilla a un futbolista encarcelado

El Mansfield Town, equipo de la League One inglesa (tercera división), incluyó en su lista oficial de jugadores a Lucas Akins, delantero que actualmente cumple una condena de 14 meses de prisión por causar la muerte de un ciclista debido a conducción imprudente.

PUBLICIDAD

Akins, de 36 años, fue encarcelado en abril tras declararse culpable del accidente ocurrido en marzo de 2022 cerca de Huddersfield. La víctima, Adrian Daniel, de 33 años, murió diez días después de ser atropellado por el vehículo conducido por el futbolista.

El atacante podría acceder a la libertad condicional tras cumplir la mitad de la sentencia, lo que abre la posibilidad de que regrese a la competición antes de Navidad.

Desde su llegada al club en enero de 2022, procedente del Burton Albion, Akins ha disputado más de 150 partidos con el Mansfield. Aunque en mayo la institución aseguró que evaluaba su situación, la inscripción del jugador en el registro de la English Football League confirma que mantiene vínculo contractual con la entidad.