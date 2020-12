“Ni sabía quién estaba del otro lado del teléfono y le dije ¿quién habla?, me dice: ‘el Diego’ y yo ‘¿que Diego?’. Yo estaba enojado porque me habían interrumpido la siesta y cuando me dijo Diego Maradona, no sabes Se me fue el sueño y todo”, apuntó el ‘Chaco’.

“Una actitud que a mí no se me va olvidar; el utilero te da las camisetas y cómo no iba a jugar no tenía nombre la camiseta que me dio y me dio una camiseta de que tenía por ahí para dármela con el número 2, 3 y 4, imagínate. Y después viene Messi y vino y me dio la camiseta autografiada para mi hijo, mi hijo la tiene colgada ahí. Siempre hablan que es medio mamón pero conmigo siempre ha sido extraordinario y eso que ni me conocía”, confesó Christian Giménez.