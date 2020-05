Cecilia Santiago tiene la mejor heroína: su mamá enfermera

Ser enfermera no es fácil en estos momentos de coronavirus en México, menos si esa persona es tu mamá como el caso de Cecilia Santiago, que no podrá verla para un abrazo en este día tan especial en nuestro país.

“Mi mamá es enfermera y no la voy a pesar de que estoy en México, ella trabaja en un hospital y se está quedando allá. Se siente feo el saber que se puede contagiar, que le puede pasar algo”.

“En este momento me toca a mí apoyarla porque está trabajando, está luchando para salvar gente, es totalmente lo que hacemos, pero siento bien bonito de que mi mamá esté en esa situación, porque está ayudando, salvando gente, salvando niños y digo, es triste saber que está en riesgo, pero es mi madre y estoy orgullosa de ella”.

La exportera de América y campeona de la Liga MX Femenil con las Águilas, no pudo ocultar el orgullo que siente, a pesar del miedo, por lo que su mamá hace día a día desde hace ya varias semanas.

“Madre mía, sé que me estás viendo y te mando un abrazo enorme, hoy como tu me apoyas en mis partidos y torneos ahora me toca apoyarte a ti, echarte porras porque estás haciendo una tarea muy difícil, estás salvando vidas y estoy muy orgullosa de ti, así como de todas las personas que están ayudando a esta posición.