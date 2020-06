Carlos Salvador Bilardo ha dado positivo a la prueba por COVID-19

Once casos y una muerte a causa de esta enfermedad fueron registrado en dicho lugar, por lo que a principios de junio se aplicaron pruebas a todas las personas que laboran y residen ahí, incluido el campeón del mundo en México 1986 , quien dio negativo al primer examen, sin embargo, la situación cambió este viernes, al confirmarse que tras un segundo examen, el resultado era positivo por coronavirus .

Reportes de la prensa argentina aseguran que el caso de Bilardo es asintomático, que ya fue aislado y hasta el momento no ha sufrido afectaciones en su aparato respiratorio.

A sus 82 años, el otrora estratega vive en The Senior Home , descrito por su hermano Jorge como "un centro de rehabilitación grande; son muchos pisos con varios departamentos. Lo atienden muy bien".

"Carlos está en su mundo, mira futbol y sólo habla de eso. Se baña, come y se viste solo, pero no está en la realidad y no registra fechas; hay días en los que está acostado y otros en los que se levanta para hacer su rehabilitación. Nos reconoce y demás, pero sólo se le puede hablar de futbol”, agregó su hermano.