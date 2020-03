Carlos Pavón sobre el futbol: “La verdad es que me cansé”

“Fueron 20 años de jugar al futbol, ya no lo practico mucho. Disfruto más verlo, comentarlo y analizarlo, la verdad es que me cansé. Disfruto más jugar golf con mis compañeros, que es lo más importante”, compartió.

El ex jugador del Real España, Morelia , Cruz Azul y Toluca, entre otros respondió las preguntas de sus seguidores, entre ellas a uno que le cuestionó por qué no rindió tanto en La Máquina como lo hizo en el Celaya.

“Yo llego al Cruz Azul , cuando en ese entonces estaba el ‘Kikín’ Fonseca de centro delantero, también el ‘Chelito’ Delgado y al hablar con el profe Rubén Omar Romano y como la confianza fue muy sincera acepté el reto de ir y sabiendo que iba a estar en la banca para poder colaborar con el equipo. Me tocaba nomás esperar", reconoció.

Pavón también habló sobre su país natal Honduras y explicó por qué no participó en la Copa América del 2001 con su selección que culminó en el tercer lugar del certamen.

“No fui porque en ese entonces tuve la oportunidad de viajar a Italia, en esa época me contrató el Udinese, y hablé con el profe y le dije que en ese momento prefería ir a la pretemporada con mi nuevo equipo para adaptarme. Después me arrepentí de no haber ido porque mis compañeros hicieron un papel enorme”, agregó.