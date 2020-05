Tyler Adams: “Se manejó bien todo y por eso regresa la Bundesliga”

“Esto nos permitió mantenernos bien físicamente, tocar el balón y hacer los ejercicios en el campo, entonces no se perdió mucho en ese sentido. Yo diría que hubo tres semanas que hubo que hacer todo en casa, pero apenas nos autorizaron entrenar en pequeños grupos el club tomó ventaja de eso y lo hacíamos en grupos de tres para hacer pases y practicas para no perder la distancia”, agregó el jugador de 21 años de edad nacido en New York .

“En el punto en el que estábamos con la Champions League, jugando partidos cada tres días y viajando muy seguido, eso el cuerpo lo termina pagando, especialmente a los jugadores que juegan más minutos. Entonces no veo cómo no nos puede beneficiar. Es cierto que veníamos con un buen momento, pero esto también nos sirve para pensar, descansar y ver que solo estamos a cinco puntos del líder y que restan nueve fechas. Las condiciones serán distintas, no habrá aficionados y ya veremos cómo afecta eso el ambiente del juego, pero es algo que vivirán todos los equipos por igual, así que estamos pensando en sacar lo positivo de esta situación. Estamos frescos, saludables y listos para jugar”, concluyó Adams, quien inició su carrera en el New York Red Bulls.