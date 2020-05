“ Alphonso es un jugador con mucho corazón y poder extremo. A veces tal vez no está en la mejor posición en el campo, pero llega al oponente, cuando piensa ‘oh, tengo tiempo, tengo tiempo’ y luego ‘¡beep beep beep beep!’ el Correcaminos , el Correcaminos del Bayern se adelanta y roba el balón", dijo Müller con mucha gracia.

Manuel Neuer: “Me alegro por la victoria como visitante aquí. Fue un partido importante para nosotros. Cuando juegas contra el Dortmund fuera de casa, siempre estás motivado hasta el último pelo. También nos dimos cuenta de eso. El 0-1 no fue un verdadero colchón. En la segunda mitad hubo escenas en las que Dortmund estuvo en la zona de peligro. Por supuesto, también decaímos algo. Depende de nosotros ahora. Fue una señal importante y una victoria importante".

Mats Hummels ( Borussia Dortmund): “Fue un correcto partido por nuestra parte, pero faltó un poco. Tuvimos nuestras ocasiones, pero no fueron lo suficientemente grandes, no al 100 por ciento. Eso fue un problema. A veces, estos partidos se deciden por momentos brillantes, como el 0-1 de Kimmich. Ahora solo el Bayern decide si lo hace o no. Estamos siete puntos atrás y solo podemos ganar nuestros partidos. Y tenemos que esperar tres resbalones en seis partidos".