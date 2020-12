Además, la carrera de Gerard Piqué también recibió un trofeo. "Es un honor para mí este premio. Espero estar tres o cuatro años más. He compartido vestuario con Cristiano y con Iker Casillas. Tuvimos la oportunidad de ganar títulos. No he podo jugar con Robert Lewandowski, pero es parte del fútbol también. Gracias por este premio", apuntó.