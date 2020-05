Rivaldo sobre Haaland: "Llegaría como estrella a Real Madrid"

"Real Madrid y FC Barcelona se distrajeron con Haaland en enero, aunque, quién sabe, quizá no habría seguido jugando como lo está haciendo ahora de haber fichado por un grande, grande. Si hubiera firmado, por ejemplo, por el Real Madrid, sería solo un suplente y ahora, sin embargo, llegaría a Madrid como una estrella para ser titular. No creo para nada que fuera un error su marcha al Dortmund. Me parece una buena opción incluso para los culés, por supuesto".