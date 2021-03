En el inicio de la concentración de la selección de Noruega para las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial Catar 2022 , el juvenil se dijo no preocupado por su futuro, ya que tiene seguro un vínculo con el Dortmund a largo plazo.

"Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso", declaró Haaland en la primera rueda de prensa de la concentración noruega en Marbella, de acuerdo a medios de este país.

"Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi... No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo".