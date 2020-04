La millonada con la que el Dortmund busca retener a Sancho

De acuerdo con el diario The Sun , el United tiene apalabrado a Sancho , pero la nueva propuesta del Dortmund parece cambiar la situación. El mismo medio señala que el Borussia dejaría partir a Jadon si ofrecen 140 millones de euros, algo que luce imposible en estos momentos tras la crisis económica por el coronavirus .

En días pasados, Hans Joachim Watzke , presidente del Dortmund , aseguró que no bajará el precio de Sancho , ya que su plan es que su equipo regrese a la gloria en la Bundesliga y en Europa.

"Puedo decir explícitamente que incluso los clubs más ricos no deberían creer que pueden entrar en negociaciones con nosotros a pesar de la crisis por el coronavirus. No tenemos que vender a nadie por debajo de su valor. En mi opinión, no creo que quiera irse y nosotros tenemos suficiente dinero. Queremos títulos”.