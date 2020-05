Contrario a lo que se piensa, el "Clásico" en Alemania no es precisamente el Bayern vs. Dortmund sino, al menos no es el de la mayor rivalidad. Más bien, el derbi del Ruhr entre el Dortmund y el Schalke es el duelo más pasional y tendrá el primer turno en la Jornada 26, nada mal para volver a carburar.