La apuesta de Lewandoswki con Klopp que le cambió su carrera

Robert Lewandowski, ganador del premio The Best de la FIFA en 2020 y gran figura del Bayern Munich , publicó una charla que tuvo con el entrenador Jürgen Klopp y que, según sus palabras, le cambió el rumbo a su carrera.

"Ahora, me doy cuenta de que mi conversación con Jürgen fue como una de las que desearía haber tenido con mi padre. Una de esas que no había podido tener en muchos, muchos años. Podría hablar con Jürgen sobre cualquier tema. Podía confiar en él. Es un hombre de familia y siente mucha empatía por lo que sucede en tu vida privada", confesó.

"Cuando miro hacia atrás a todo lo que ha sucedido en mi vida, cuando esta película se reproduce en mi mente, me doy cuenta de la suerte que tuve. Nunca ganas títulos solo. Cada trofeo que he tenido en mis manos o que me he llevado a la cama conmigo lo ganaron todos los compañeros de equipo que me ayudaron a mejorar", concluyó.