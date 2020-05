Klopp se puso “muy borracho” al ganar su primera Bundesliga

Jürgen Klopp , técnico del Liverpool, recordó cuando ganó el bicampeonato de Bundesliga con el Borussia Dortmund y que confesó que tras levantar la primera liga en el 2011, se emborrachó a tal grado que no lo volvería a repetir.

“La forma en que celebramos fue muy original. Algo primaria. Fue como convertirse en un campeón en una liga menor, bañándonos en la piscina de recuperación. Fue una gran celebración con todos muy eufóricos. Hoy no habría tal cosa. Estaba muy borracho en 2011, pero en 2012, después del doblete, realmente no me di cuenta (de las celebraciones). Puedes ver lo que el alcohol hace a la gente”, contó Klopp en un podcast con el Dortmund para rememorar el histórico bicampeonato.