Asimismo aclaró que aún no decide a que país representar y que eso lo determinará en su momento, aunque sabe que el llamado para un combinado juvenil de cualquiera de las dos naciones puede llegar en cualquier momento.

"Lo más probable es que me estén observando. Yo no estoy realmente comprometido con una selección nacional en específico. No estoy realmente decidido a jugar solo para Estados Unidos o solo para Alemania. Quiero mantener las puertas siempre abiertas hasta que llegue la hora de tomar la decisión", agregó.