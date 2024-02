Guardiola se rinde en elogios a Xabi Alonso y su trabajo como entrenador

"¿Si me preguntas el trabajo que está haciendo? Honestamente, está invicto, el único equipo en todo el futbol que está invicto en todas las competiciones y allí pelea con el Bayern Munich. Ahora tienen para ellos la parte más compleja de la temporada. Ahora se encuentra en una situación en la que no pueden ganar la Bundesliga, sino que pueden perderla", comentó el técnico español.

A falta de once jornadas para el final de la Bundesliga, el Leverkusen supera al Bayern por ocho puntos, una ventaja importante pero no definitiva.

"Todo el mundo piensa que ya está hecho. Y ahora viene lo más difícil: no está hecho hasta que se hace. Pero vaya. No solo la forma en que juegan. No perdieron ni un solo partido en la Europa League, en la Copa (DFB) de Alemania y en la Bundesliga. Y la forma en que están jugando...", prosiguió, no sin antes destacar lo que hizo cuando lo tuvo como jugador en el Bayern.