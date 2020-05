El Dortmund se recuperó y, sin Haaland, arrasó al Paderborn

Posteriormente, a los 26 minutos, el conjunto visitante volvió a generar gran peligro con una linda jugada colectiva, pero el disparo de Raphaël Guerreiro lo sacó muy bien el arquero Leopold Zingerle. gran figura de los locales, quienes no había caído desde el regreso de la Bundesliga a mediados de mayo.

Aunque la respuesta del Padernborn no había sido muy tímida, una llegada por derecha al minuto 70 terminó en una mano dentro del área de Emre Can. El juez decretó penal y el defensor Uwe Huenemeir no desaprovechó par anotar el 2-1.