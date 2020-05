Demichelis: "Sin afición no se puede jugar futbol profesional"

Martín Demichelis , exjugador argentino del Bayern Munich , opinó que el futbol que se disputa sin afición no es igual al futbol profesional como lo conocemos y opinó sobre la Bundesliga en su reinicio tras la pandemia del COVID-19 .

“La escenografía es una de las cosas más importantes del deporte. Como jugador no había nada más lindo que hacer el camino al partido", señaló el argentino.

“No se puede jugar futbol profesional sin público y para mí no hay análisis, los jugadores me dicen que no encuentran tan fácil la motivación pero es una inversión para pronto volver a la normalidad”, añadió.