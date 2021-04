Este medio añade que el Bayern Munich conoce estas intenciones y no desea prescindir de su delantero, cabe mecionar que Lewandowski tiene contrato todavía hasta el 2023 y los bávaros intentarán que se quede y siga marcando goles para ellos.

Esta posible salida de Lewandowski se sumaría a dos también de vital importancia y que ya están confirmadas: las de David Alaba y Jerome Boateng. Los tres han conformado la columna vertebral del Bayern en el último lustro. De ambos dos aún no se conoce destino de manera oficial y tampoco así de Robert, del que no han trascendido los clubes que van a por él. Otro que también saldrá será Hansi Flick para ser técnico de la selección de Alemania. El Bayern recién convertido en gran campeón afronta un importante proceso de reconstrucción y podría perder piezas que no esperaba.