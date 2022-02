Brutal batalla campal en El Salvador entre aficionados del Firpo y el Águila

"La verdad es que sin el apoyo de la comisión de seguridad será difícil, ellos no se están reuniendo como comisión para planificar y lo que tuvimos anoche en el estadio fueron solo 10 agentes de la PNC, menos mal que nosotros contratamos a unos 15 personas de una seguridad privada, pero no llegó la UMO, no hay planificación, no hay coordinación en esa comisión", dijo el dirigente a ese medio.