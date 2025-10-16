Video Hija de Neymar se roba suspiros tras imitar festejos de su papá

Neymar Jr se dejó ver acompañado de su hija previo al partido de la Serie A de Brasil entre Santos y Corinthians por la Jornada 28 que ganó el cuadro Peixe por 3-1 en un momento curioso del futbolista.

Neymar, con su pequeña en mano, conquistó la lente de los fotógrafos y camarógrafos así como de la prensa en general y los gestos de la pequeña han dado la vuelta al mundo.

PUBLICIDAD

La hija de Neymar Jr comenzó a imitar los festejos de su papá, quien se ha caracterizado por gesticulaciones extrañas y una seña con la mano cercana al rostro en cada celebración tras marcar un gol.

Cabe recordar que el futbolista brasileño de 33 años de edad se encuentra en rehabilitación por lesión y no juega desde el pasado 14 de septiembre en la visita al Atlético Minerio en el que empataron 1-1.

Neymar tampoco ha estado disponible para la Selección de Brasil desde su regreso de la Liga de Arabia Saudita con Al-Hilal en febrero de este año, con el que también estuvo un largo periodo lesionado y fuera de actividad.