De acuerdo a información del Diario AS de España, el máximo organismo del futbol no permitirá que se celebren elecciones presidenciales de la Confederación Brasileña de Futbol si su autorización ni de la Conmebol.

"FIFA y CONMEBOL desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión".