Bofo y Cuauhtémoc Blanco, los que decepcionaron a La Volpe

Ricardo Antonio La Volpe no esconde que Adolfo Bautista y Cuauhtémoc Blanco fueron los jugadores que más lo decepcionaron. El extécnico de la selección mexicana detalló las razones por las que no quedó contento con ambos elementos.

"¿Los que más me decepcionaron? Cuauhtémoc y el Bofo. (Fueron) Los dos jugadores talentosos que me decepcionaron porque no entendían lo que es el sistema y el sacrificio. No entendían la estrategia", señaló el estratega del Tri en el Mundial de Alemania 2006.