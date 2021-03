Auxiliar de vuelo sobrevivió a otra tragedia después de la de Chapecoense

"El bus estaba corriendo, ahí me agarré del asiento delantero, sabía que nos íbamos a accidentar porque íbamos a gran velocidad. Yo seguí agarrándome, no me desparramé hasta que llegamos al suelo. Salí a gatas, me senté, mi rodilla estaba herida y dije 'otra vez, no lo puedo creer'. Luego vinieron a rescatarnos, no estaba inconsciente. Creo que he sido el primero en que me lleven arriba", dijo a los medios.