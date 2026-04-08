Futbol Ignacio Lago es el primer jugador argentino en declararse abiertamente homosexual El delantero de Colón, con pasado en Liga de Expansión MX, se hizo viral por presentar a su novio en una entrevista de TV.

Video Ignacio Lago, el primer jugador argentino en declararse abiertamente homosexual

El nombre de Ignacio Lago está siendo tendencia en redes sociales luego de que se hiciera viral un video donde el delantero de Colón de Santa Fe revelara su homosexualidad en una entrevista de un programa argentino.

La noticia no son sus preferencias sexuales, sino que, según reportes de la prensa argentina, se trata del primer futbolista argentino, y quizá de Sudamérica, que expresa de forma pública su homosexualidad en un mundo donde el tema sigue siendo un tabú en el deporte, especialmente en el futbol.

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El video de la entrevista fue de julio del 2025, pero en los últimos días, gracias al buen momento que vive Ignacio Lago con Colón, es que revivió en redes sociales y se hizo viral.

En aquella ocasión, Lago, de 23 años, fue el invitado especial de Sangre y Luto, programa que se transmite por Aires de Santa Fe, donde fue sorprendido con un mensaje de su pareja.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño... Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad...”, dijo Gonzalo Huser, su novio, en el video.

Ignacio Lago reaccionó emocionado y comentó cómo vive su relación: "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el futbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar".

Ignacio Lago se formó en las inferiores de l Almirante Brown y debutó en la Primera División con 15 años. Tuvo un paso fugaz por México al jugara para los Coyotes de Tlaxcala en el Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX.