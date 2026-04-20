Futbol Argentina pierde ante Colombia y hay polémica: "En el Mundial les romperemos el orto" Julio Coria soltó una polémica declaración después de que la Albiceleste perdiera el Sudamericano Sub-17.

Video Argentina pierde ante Colombia y estalla la polémica: "En el Mundial les romperemos el orto"

La Selección de Colombia rompió con una sequía sin títulos y volvió a ser campeón luego de 33 años con la contundente victoria por 0-4 sobre Argentina para levantar el Campeonato Sudamericano Sub-17 de la Conmebol.

Colombia aprovechó que Argentina se quedó con ocho jugadores por tres expulsiones y repitió la hazaña lograda en 1993, ahora con un doblete de Miguel Agámez y goles de Matías Caicedo y José Escorcia.

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Una de las razones por las que la Albiceleste terminara con tres jugadores menos fue por la calentura que se vivió en el duelo con empujones, pleitos e insultos en medio de la impotencia de los jugadores argentinos.

Jugador argentino lanza advertencia a Colombia

Al término de la Final, Julio Coria, futbolista de Boca Juniors, soltó una polémica declaración de cara al Mundial Sub-17 de Catar 2026 en el que participarán Argentina y Colombia gracias a su calificación obtenida en el Campeonato Sudamericano.

“Jugamos bien, pero no, no voy a decir nada… cosa de nosotros. Yo sé que nos vamos a ver en el Mundial y les vamos a romper el orto, como lo hacemos siempre”, sentenció el argentino.

Las palabras de Coria rápidamente se hicieron viral en redes sociales y la afición, a excepción de la argentina, criticó la actitud del futbolista, incluso fue catalogado como un mal perdedor.