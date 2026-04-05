Futbol Jugadores derriban a jueza de línea y no la ayudan en segunda división de Turquía Golpean a árbitra y jugadores la ignoran en partido de la segunda división de Turquía.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Árbitra es derribada por jugadores en juego de la segunda división de Turquía

Un momento chusco, pero también de poca caballerosidad, se vivió en un encuentro de la segunda división del futbol de Turquía, luego de que la asistente Esra Arikboga fue golpeada accidentalmente por dos futbolistas que ni siquiera ayudaron a levantarla.

Las acciones se produjeron durante el juego entre el Bursaspor y el Mardin Buyuksehir. Las condiciones climatológicas tampoco ayudaron demasiado, ya que gran parte del juego se realizó bajo la lluvia.

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¿Cómo fue el golpe sobre la asistente de línea Esra Arikboga?

En un momento, el jugador Mehmet Manis, elemento del Mardin Buyuksehir, recibió un pase cerca de la banda derecha. Controló y dio unos pasos cuando Yusuf Erdogan, del equipo rival, llegó a toda velocidad para hacer una barrida y cortar la jugada de ataque.

Como el campo estaba mojado, los jugadores resbalaron y se llevaron a la jueza de banda, quien soportó el golpe.

Lo curioso es que ninguno de los dos jugadores tuvo la atención de ver si la mujer se encontraba en buenas condiciones. No intentaron ayudarla y siguieron con el juego.