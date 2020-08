Gibran Araige, reportero de TUDN, comentó en la transmisión del Necaxa vs. América, que a Antonio López, nacido en la Ciudad de México, le surgió la posibilidad de representar a los Chapines porque su abuelo materno es guatemalteco, situación que no pasó desapercibida por el cuerpo técnico de Guatemala, quien lo llamó para hacerle la invitación, por lo que no dudó en aceptarla e iniciar el proceso para recibir su pasaporte de dicha nacionalidad.