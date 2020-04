Andrés Manuel López Obrador , Presidente de México, habló acerca de "un deportista" que emitió comentarios políticos en días anteriores. Sin embargo, el mandatario no dio nombres específicos.

"Últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opinen mal, que, por cierto, nunca se había metido a hablar; me caía muy bien... bueno, me sigue cayendo bien porque no opinaba, mientras otros, incluso con menos cualidades deportivas, opinaban en lo político; este se había mantenido con mucha prudencia", dijo durante 'La Mañanera', evento que realiza a diario a primera hora.