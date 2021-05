Turquía arranca preparación rumbo a la Euro con el pie derecho

Pero los turcos no bajaron los brazos y de inmediato se lanzaron en busca de la igualada que no tardó en llegar pues Halil Dervişoğlu se metió entre los centrales para rematar de cabeza un tiro libre y con ello poner de regreso en la pelea a su equipo al minuto 34, lo que generó descontrol en el equipo rival que no encontró la manera de nivelar nuevamente las acciones y cedió el control del balón a los turcos que estaban en su mejor momento.