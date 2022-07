Ortiz hace balance positivo del empate ante el Madrid: "este es el América que nos gusta"

"Jamás de mi boca van a escuchar excusas de la cancha, situación del juego, son seres humanos que en ciertos días no entraron en ritmo, no se encontraron, o la incertidumbre de lo que sucedió en los primeros minutos y a los tres días demuestran la calidad de juego de los que inician. Como entrenador me dejan más tranquilo, pero que el mensaje sea profundo para que iniciemos con todos los rivales de la misma manera", añadió.