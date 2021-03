Gerardo Martino no cree que perdieron por falta de centro delantero

La derrota de México ante Gales será analizada en las próximas horas por Gerardo Martíno, quien lo único que tiene claro por el momento es que el hecho de no jugar con un centro delantero no fue factor para perder el partido y lamentó que Henry Martín y Alan Pulido no pudieran estar disponibles, no obstante, aseguró que no es un tema que le preocupe.

“La verdad que sabiendo que Raúl no podía jugar, decidimos convocar a Henry como Alan, ellos eran nuestras opciones, en su momento cuando tuvieron sus lesiones, en el caso de Henry no pudiendo entrenar ningún día, en el caso de Alan en un entrenamiento, tuvimos que ver las variantes, pero no hemos utilizado a todos los centros delanteros, no hay motivo para que estemos preocupados", dijo en conferencia de prensa.

Para el 'Tata' no tiene sentido que se hable de convocar a otros delanteros a la Selección cuando los que tiene no han podido jugar por situaciones físicas, pues desde su perspectiva eso ocurre cuando quienes fueron llamados no dieron resultado.

"Lo único que se me ocurre es que no estoy al tanto de lo que se habla, lo más justo es se pueda pedir más jugadores si es que hay jugadores que no tuvieron buen rendimiento, pero hablar cuando hay dos delanteros que no pudieron jugar no me parece lógico”.

En cuanto a su percepción sobre Raúl Jiménez, Martino aseguró que en este momento la Selección debe cobijarlo y mantenerlo dentro del grupo para que se mantenga en la misma sintonía, y espera que pronto pueda retomar actividad, pues sabe lo que su equipo gana con él en el terreno de juego.

"En este momento era más importante lo que nosotros le podemos ofrecer a Raúl, que lo que Raúl nos podía ofrecer a nosotros, ha hecho cada uno de los entrenamientos que no ha tenido contacto físico, por ahí en corto tiempo lo volvemos a tener con nosotros, que observe lo que hay dentro del equipo, qué objetivos persigue, un jugador que con su presencia desahoga mucho con Hirving y Jesús juegan, hoy era que no se aleje, llevábamos mucho tiempo y vamos a pasar más tiempo y entendíamos que le iba a hacer mal si no venía él".