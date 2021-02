Contingencia aplaza nuevamente el América-Pumas en California

América y Pumas se enfrentarían en un partido amistoso el pasado 28 de marzo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California; sin embargo, la pandemia por COVID-19 no permitió que el encuentro se llevara a cabo por lo que en su momento las Águilas informaron que se movería para el 27 de marzo de 2021, no obstante, las medidas sanitarias aún no permiten que el encuentro pueda ser posible por lo que los organizadores hicieron un nuevo movimiento y tentativamente será en el mes de otctubre.