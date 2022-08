El Barcelona se 'conforma' con seis tantos y golea a Pumas por el Joan Gamper

El Barça apretaba la salida de los auriazules que dividían constantemente y prácticamente no ganaba ninguna pelota. Salvo un 'sombrerito' de Dani Alves a Gavi, Pumas no apareció. El brasileño recibió un reconocimiento antes del inicio del juego y vivió un partido aparte, pues saludó a sus ex compañeros del club y fue ovacionado por las dos aficiones presentes en el Spotify Camp Nou.