Lens Saint-Maximin y Thauvin son campeones en Francia tras su paso por la Liga MX Los jugadores franceses, de triste recuerdo en el futbol mexicano, levantan el título de la Copa de Francia.

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Allan Saint-Maximin y Florian Thauvin, exjugadores de la Liga MX, consiguieron el título de la Copa de Francia 2026 con el Lens, su actual club.

Ambos jugadores son de triste recuerdo para el futbol mexicano. Florian Thauvin llegó y se fue primero, específicamente a Tigres, en donde su compatriota André Pierre Gignac sí que consiguió el estatus de leyenda.

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Por su parte, Allan Saint-Maximin recién salió del América, equipo donde nunca pudo despegar y salió por la puerta de atrás.

Ambos fueron titulares en el partido en donde el Lens derrotó por 3-1 al Niza en el Stade de France de Saint Denis. De hecho, Florian Thauvin abrió el marcador en este compromiso.