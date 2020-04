"Hola, buenas. Mi hijo Alexis Ferlini , el 'Pulpo', se me quitó la vida el miércoles y hoy lo llevé al cementerio de Santo Tomé a las 9:30 horas. En Colón me lo dejaron libre y luego lo querían en Arsenal y Platense lo querían ya. Pero ya no había tiempo de ficharlo.

"El bajón de Colón como que rebalsó y hoy físicamente ya no lo tengo. Ojalá por Dios no quiero que le pase más a nadie estas cosas, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que le causan a los chicos. Cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser. Ya está, no me lo van a devolver a mi hijo al que amo y amaré toda la vida", agregó.