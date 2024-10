“Esta bomba de relojería, porque explota más pronto que tarde, se va alimentado de tiempo que es lo que ya no hay, por eso enfatizó cada vez que hablamos de esto es de que e l siguiente invento de Infantino son los años de 70 semanas, ya no hay para donde y siguen queriendo exprimir está situación hacia donde dé y al gigantismo absoluto”

“Los futbolistas por su parte, cada vez exigen más los estelares y los equipos en su afán de subastar a los estelares en términos de pagos de traspasos y de sueldos están llevando esto a una dimensión donde los obliga a jugar más y más, y si el futbolista quiere cobrar como cobra tienen que jugar de esta manera, no es nuevo, el Santos de Pelé hacia giras por todo el mundo y así sacaban el sueldo de Pelé, pero esto nos lleva a un lugar donde ya no cabe nada sobre todo el bienestar del jugador, antes la temporada dependía en buena medida de una pretemporada, y hoy, la pretemporada son compromisos comerciales”, expresó Alberto Lati.

“ Finalmente están explotando al futbolista, a la materia prima. Yo me acuerdo de que en la época de Lance Armstrong, donde se hablaba del doping y de que todo el pelotón del Tour de Francia usaba sustancias prohibidas, es que no había otra forma de competir porque la televisión francesa quería etapas de 250 kilómetros diarios y ahora lo han hecho un poco más decente para lo que se hacia antes y creo que eso obligaba a los atletas a utilizar sustancias prohibidas, no estoy entrando en un terreno donde el futbol lo hace”