Alberth Elis quiere ir a Europa y Houston le ofrece jugoso contrato

“Es el sueño de todo jugador es estar en Europa y poder jugar Champions League, es un sueño por el que voy a luchar. Venir a la MLS me ayudó a crecer como futbolista, son seis meses que me falta de contrato y Dios primero espero que venga una buena oportunidad para poder aprovecharla. Mi sueño es ir a Europa y les dije en el Houston que iba a luchar por eso. Llevo cuatro años en el Dynamo donde demostré lo que puedo hacer, tengo buenos números, estuve en el juego de las estrellas de la MLS en 2018 y si me voy de aquí y me toca regresar, no lo pensaría dos veces de volver al Houston Dynamo”.

“Estuve cerca de ir a Inglaterra, no fui por eso de los partidos a nivel adulto. Estuve cerca de ir a la Liga Premier pero no se pudo, la Selección no estaba bien en el ranking FIFA, el país no me aprobaba el permiso de trabajo y por eso no me pude ir en su momento”.